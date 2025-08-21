В Италии арестовали предполагаемого координатора атак на «Северный поток»

Опубликовано: 21.08.2025 14:48 , Обновлено: 21.08.2025

Итальянская полиция арестовала гражданина Украины, которого подозревают в координации атак на газопроводы «Северный поток» в сентябре 2022 года. Об этом в четверг сообщила Генеральная прокуратура Германии. После передачи немецкой стороне задержанный может предстать перед судом.

Подозреваемый, который в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности назван только как Сергей К., по версии следствия, был частью группы, заложившей взрывные устройства на трубопроводах, передало агентство Reuters.

Как заявили в прокуратуре, он и его сообщники вышли в море на парусной яхте из Ростока на северо-восточном побережье Германии, чтобы совершить атаку в районе датского острова Борнхольм. Судно арендовано у немецкой компании с помощью поддельных документов через посредников.

Задержание провели сотрудники итальянской полиции ночью в провинции Римини на адриатическом побережье Италии. Основанием стал европейский ордер на арест.

Украинцу предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении строений.

Взрывы на трубопроводах, по которым российский газ поставлялся в Европу, произошли в сентябре 2022 года. Никто так и не взял на себя ответственность за эти события, которые и на Западе, и в России расценивают как акт диверсии.

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