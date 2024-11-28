«Подбираем цели» - Путин пригрозил «Орешником» Киеву

Опубликовано: 28.11.2024 15:19 , Обновлено: 28.11.2024

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 ноября, пригрозил нанести удар по "центрам принятия решений" в Киеве своей новой ракетой "Орешник". По его словам, в настоящее время Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают конкретные "цели для поражения".

“Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве”, - процитировало Путина российское РИА “Новости”.

Обоснованность такого удара российский лидер аргументировал “неоднократными попытками” ударов по “объектам государственной важности” в столичной Москве и Санкт-Петербурге. О каких именно инцидентах идёт речь, Путин не уточнил, но сказал, что “эти попытки продолжаются”.

Выступая на саммите ОДКБ в Астане, президент России сравнил “Орешник” по отдельным характеристикам с ядерным оружием и заявил, что его уже запустили в серийное производство.

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Лукашенко предложил разместить “Орешник” в Беларуси

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами в рамках саммита ОДКБ заявил, что уже предложил своему российскому коллеге разместить ракетный комплекс “Орешник” на территории Беларуси.

“Я тут старшему брату пошутил, говорю: “Места готовы дислокации. Когда?” - “Подумаем” - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 21 ноября Владимир Путин вечером выступил с официальным заявлением, в котором рассказал о новой ракете, которую утром того же дня применили российские военные для удара по украинской территории. Новая ракета получила название “Орешник”, а её применение в Украине Путин назвал “испытанием в боевых условиях”.

«Ответная мера на планы США» — Путин заявил об испытании в Украине новой российской ракеты «Орешник»