Сколько зарабатывают польские военные? В армии раскрыли зарплаты от рядовых до генералов

Опубликовано: 17.08.2024 15:14 , Обновлено: 19.08.2024

Польские СМИ опубликовали данные о том, сколько получают их военные. Как и везде, зарплаты военнослужащих Войска Польского зависят от конкретного звания. Кроме того, многим из них предусмотрены дополнительные выплаты за стаж, особенности работы, или, например, за "разлуку с семьёй".

Издание o2.pl опубликовало следующие цифры:

зарплата рядовых составляет от 4560 до 4630 злотых в месяц (3700-3754 белорусских рублей);

унтер-офицеры получают от 5160 до 6250 злотых (4180-5070 белорусских рублей);

офицеры зарабатывают от 6300 до 9240 злотых (5110-7490 белорусских рублей);

месячный доход генералов составляет от 11400 до 17750 злотых (9240-14400 белорусских рублей).

Однако стоит отметить, что, скорее всего, доходы приведены “грязными”, то есть “на руки” военные получают меньше. Помимо этого, по информации местных СМИ, у них имеется ряд льгот, таких как стажировка, специальные, компенсационные и служебные пособия. Также солдатам выплачивают “тринадцатую” дополнительную зарплату, которая равна месячному доходу на конец года.

Польские журналисты добавили, что надбавки к стажировке увеличиваются с продолжительностью службы, в то время как специальные надбавки предоставляются за выполнение определённых функций или работу в сложных условиях. Компенсационные выплаты являются возмещением за “особые неудобства”, а служебные надбавки связаны с дополнительными обязанностями.

Какие ещё “плюшки” у польских военных?

Солдаты также могут рассчитывать на мотивационное пособие. Например, те, у кого стаж насчитывает от 25 до 28 лет, получают 1500 злотых (1215 белорусских рублей). Военные, у кого этот срок больше, имеют право на выплату в размере 2500 злотых (2030 рублей). Кроме того, для солдат, которые служат за пределами родного дома, предусмотрена надбавка “за разлуку” — 540 злотых в месяц (440 белорусских рублей), а также возмещение расходов на проезд к семье, утверждают местные СМИ.

Ещё один момент — это дискреционные и юбилейные награды. Первые присуждаются за особые достижения и заслуги, в то время как юбилейные (их дают после 20 лет службы) могут составлять от 75% до 300% от ежемесячной заработной платы. Кроме того, солдаты получают полный пакет медицинской помощи, бесплатное проживание и возможность посещать различные тренинги и курсы.

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