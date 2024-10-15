Сколько литовцы платят за отопление, свет и воду? Сравнили с тарифами в Беларуси

📊 Анализ

Опубликовано: 15.10.2024 11:46 , Обновлено: 15.10.2024

Плата за жилищно-коммунальные услуги - стандартная статья расходов населения как Беларуси, так и Литвы. Посмотрели, как отличаются тарифы в странах.

Так, в литовской столице Вильнюсе цена на отопление в октябре составила 5,83 цента за киловатт-час без налога на добавленную стоимость, написал портал baltija.eu. Это немного ниже среднего тарифа по стране (данные за июнь) - 6,02 цента за киловатт-час.

А вот какие цены на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения действуют в Беларуси: с 23:00 до 6:00 - 0,148 рубля за киловатт-час, в остальное время суток - 0,27 рубля за киловатт-час.

5,83 цента - это 0,058 евро, а 0,27 белорусского рубля - это 0,075 евро. То есть в Беларуси цена за отопление больше на 0,017 евро, или на 0,06 рубля.

Электроснабжение

Что касается электроснабжения в Литве, то от государственного поставщика в стране тариф до 31 декабря 2024 года для жилых домов составляет 0,181 евро за киловатт-час. В Беларуси действующая цена электроэнергии в жилых домах (квартирах) - 0,21 рубля.

В Беларуси цены за год выросли на 6%. А что с инфляцией в России, Литве и Польше?

Сравниваем: 0,21 рубля - это 0,058 евро, то есть в Литве на 0,123 евро больше (или на 0,44 рубля).

Водоснабжение

В 2024 году в Вильнюсе действуют следующие тарифы на питьевое водоснабжение и водоотведение: 2,06 евро за метр кубический в квартирах и 2,03 евро за метр кубический в индивидуальных домах. В Минске цена на холодное водоснабжение и водоотведение в 2024 году составляет 1,455 рубля за метр кубический.

Брестский облисполком в январе 2024 года установил такие тарифы на год: 1,55 рубля за метр кубический за водоснабжение, 1,31 рубля - за водоотведение.

Сравним цены в Минске с ценами в Вильнюсе: 2,06 евро - это 7,41 рубля, то есть в столице водоснабжение дороже на 5,96 рубля, или 1,66 евро.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщили, что в этом году изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не будет. Однако белорусам стоит ждать этого в 2025 году.

В Министерстве ЖКХ рассказали, когда белорусам ждать повышение тарифов на «коммуналку»