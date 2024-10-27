Почти 60% поляков одобрили введение в стране "гражданских партнерств". Это что такое?

Опубликовано: 27.10.2024 12:36 , Обновлено: 27.10.2024

В одной из самых, как ранее считалось, консервативных европейских стран с глубокими католическими традициями большинство опрошенных поддержали введение в Польше на законодательном уровне института гражданских браков - так называемых "гражданских партнерств", в том числе и однополых.

Участников опроса SW Research спросили, следует ли вводить “однополые партнерства” в Польше. Результаты были опубликованы в воскресенье на сайте газеты Rzeczpospolita:

26,2% респонденты ответили: «Да, они также должны иметь право усыновлять детей».

33,6% респонденты ответили: «Да, но они не должны иметь права усыновлять детей».

Всего 59,8% высказались за введение гражданского партнерства в Польше.

Против высказались 28,1%, а 12,1% не смогли определиться.

Опрос провели по случаю публикации Центр законодательства при правительстве Польши законопроектов о регистрации гражданских партнерств. Они предполагают, в том числе, что гражданское партнерство считается заключенным, “когда два человека подают согласованные заявления о заключении отношений руководителю ЗАГСа”.

Парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола

Таким образом законопроект нацелен на узаконивание правовых отношения людей живущих вместе, но не желающих оформлять официальный брак. Нюанс заключается в том, что в законопроекте нет ограничений по поводу пола обоих партнёров.

Похоже, в правительстве Польши решили частично выполнить решение Европейского суда по правам человека, который обязал Варшаву дать право однополым сожителям официально создавать что-то похожее на семью.

Проект предусматривает ряд прав для “партнёров”, таких как: совместный расчет налогов или наследование имущества от умершего партнера. Вступить в такие отношения смогут только взрослые люди, независимо от пола, не состоящие в родстве. Им предстоит решить, могут ли они иметь общую фамилию. При этом гражданское партнерство будет проще расторгнуть. Развод через суд не потребуется.

Впрочем, законопроект вызвал неоднозначную реакцию в парламенте. Так, Польская народная партия (PSL) заявила, что не будет поддерживать правила, позволяющие парам, состоящим в гражданском партнерстве, особенно однополым парам, усыновлять детей. Лидеры PSL утверждают, что принятие таких решений было бы несовместимо с традиционными семейными ценностями, на которых основана их политическая программа.

При этом, кардинал Казимеж Нич, митрополит Варшавский пообещал, что Католическая церковь не будет вмешиваться в этот вопрос, при условии, что “гражданские партнёрства” не будут приравниваться к полноценному браку. В Церкви уточнили, что там до сих пор признают только браком союз мужчины и женщины как морально приемлемую форму совместной жизни.

“Выбор гражданского партнерства как формы жизни для католиков остается морально неприемлемым, это грех”, - заявил представитель Варшавской архиепархии о. Пшемыслав Сливиньский. В конституции Польши говорится, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».

Ранее Telegraf.news писал, что министерство внутренних дел Беларуси разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Об этом рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси Роман Сидоренко. В эфире белорусского телевидения он также пояснил, что правоохранительные органы будут рассматривать как “пропаганду чайлдфри” идеологии.

В Генпрократуре Беларуси рассказали, что будут считать «пропагандой чайлдфри»