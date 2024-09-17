Парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола

Опубликовано: 17.09.2024 17:50 , Обновлено: 17.09.2024

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", а также поправки в 17 других документов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ в стране. Если его утвердит президент Грузии Саломе Зурабишвили, он вступит в силу. К слову, 84 депутата проголосовали "за". Оппозиция бойкотировала работу парламента и в голосовании не участвовала.

Согласно проекту нового закона, в стране запрещаются однополые браки, операции по смене пола, усыновление детей гомосексуальными парами, пропаганда и популяризация ЛГБТ в образовательных учреждениях и СМИ, а также парады и манифестации. Депутат от провластной партии “Грузинская мечта” Рати Ионатамишвили отметил, что “подобная инициатива всесторонне отражает интересы нашего общества”.

Он отметил, что работа над законопроектом показала, для кого в стране “важна защита прав человека,” кто защищает несовершеннолетних от вредоносного влияния, а кто пытается популяризовать среди них операции по смене пола, распространять в школах и детских садах учебники, пропагандирующие ЛГБТ и так далее, передало грузинское информагентство Interpressnews.

Чем это грозит жителям страны?

За пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях физлиц будут штрафовать на 1,5 тысячи лари (1800 белорусских рублей), юрлиц — на 4 тысячи лари (4850 рублей). Вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены или рекламу подобного содержания. За распространение таких роликов физлица получат штраф на 800 лари (970 рублей), юрлица — на 2,5 тысячи лари (около 3000 белорусских рублей).

За распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола или гомосексуальных отношениях в парламенте решили штрафовать на 1 тысячу лари (1200 белорусских рублей) — для физических и 3 тысячи лари (3600 рублей) — для юридических лиц.

Ранее представили оппозиционных партий Грузии заявили, что будут бойкотировать заседания парламента на тему закона об ЛГБТ. «Оппозиция не присутствует на обсуждении комитета, тем самым прямо заявляя о своей позиции, что она выступает против принятия этого закона. Или же они уклоняются от ответственности вступить в предметное обсуждение этого вопроса», – заявил в июне 2024 года председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.

Европейский Союз ранее выступил с критикой властей Грузии по поводу данного законопроекта. По словам представителей Брюсселя, законопроект нарушает основные права грузин и подрывает “европейский путь Грузии”.

Ранее Telegraf.news писал, что в МИД Абхазии обратили внимание на недавно прозвучавшие из Грузии заявления “о необходимости примириться с Абхазией и Южной Осетией, начиная с взаимных извинений” перед “осетинскими братьями и сёстрами”. В официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, это предложение назвали “началом процесса к примирению”.

Начало примирения? В МИД Абхазии оценили предложение Грузии «встать на путь взаимного прощения»