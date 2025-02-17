По всей России на акциях в годовщину смерти Навального задержали десятки человек

Опубликовано: 17.02.2025 10:34 , Обновлено: 17.02.2025

В воскресенье, 16 февраля, во многих странах мира - от США до Японии и Австралии - прошли акции в память об российском оппозиционном политике Алексее Навальном (внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ), который умер в феврале прошлого года в тюрьме. В самой России не обошлось без задержаний участников акций.

Так, в Москве желавшие почтить память Алексея Навального люди с раннего утра с цветами и свечами стекались к Борисовскому кладбищу, где был похоронен политик. Как отметило российское издание SOTA, поклониться могиле Навального, как и год назад на его похоронах, смогли далеко не все: очередь к вечеру растянулась на две автобусные остановки, а администрация кладбища закрыла ворота ровно в 17:00.

По данным проекта «Белый счетчик», в годовщину со дня смерти Алексея Навального почтить его память в Москве на Борисовское кладбище пришли более 5,3 тысяч человек. В середине дня, согласно их данным, пришедшие провели в длинной очереди на морозе более полутора часов.

Среди тех, кто в этот день успел побывать на Борисовском кладбище, были родители Алексея Навального, а также дипломаты ряда западных стран, в частности, посол США в Москве Линн Трейси.

Европейский союз в связи с годовщиной смерти Навального также сделал официальное заявление, в котором ответственность за смерть оппозиционного политика возложил на действующие российские власти и лично президента Владимира Путина. Авторы заявления также призвали Москву “немедленно и безоговорочно” освободить адвокатов Алексея Навального.

Между тем, на акциях в российских регионах не обошлось без задержаний. Как сообщило «ОВД-Инфо», из-за участия в акциях в 12 регионах задержали не менее 26 человек.

“Нам известно о десяти задержанных в Новосибирске, как минимум по трое — в Москве и Уфе, двоих — в Воронеже”, - рассказали правозащитники.

По их данным, также по одному человеку задержали в Белгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Ухте, Ульяновске и Челябинске. При этом, как отметили в «ОВД-Инфо», большую часть задержанных отпустили без составления протоколов.

В российской колонии пропал Навальный? Что сказали в Кремле

Ранее Telegraf.news рассказывал, что президент России Владимир Путин чуть менее года назад на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов в РФ, впервые высказался о смерти оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в феврале 2024 года в тюрьме.

«Такова жизнь» — Путин впервые высказался про смерть Навального