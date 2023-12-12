В российской колонии пропал Навальный? Что сказали в Кремле

Опубликовано: 12.12.2023 14:11 , Обновлено: 12.12.2023

Соратники осужденного российского политика Алексея Навального сообщили, что несколько дней не могут с ним связаться. В США заявили, что «глубоко обеспокоены исчезновением Навального». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

Соратники Алексея Навального не могут с ним связаться с 6 декабря, рассказала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш: «Адвокатов не допускали к нему в колонию, на заседания суда его не подключили по видеотрансляции, объяснив это аварией с электричеством». Накануне стало известно, что политик больше не числится в ИК-6 Владимирской области, где он находился с июня прошлого года, добавила Ярмыш и сообщила: «Сегодня на заседании суда сотрудник колонии подтвердил, что Навальный убыл из ИК-6, но не стал уточнять, куда его перевели».

По ее словам, адвокаты Навального пришли не только к ИК-6, но и к ИК-7. «Везде им сказали ожидать, в итоге везде отказали в посещении», – написала Ярмыш в соцсети X, добавив, что это «особенно тревожно» еще и потому, что на прошлой неделе оппозиционеру стало плохо в камере – у него закружилась голова, и он даже лег на пол.

Кира Ярмыш расценила произошедшее как признаки возможного голодного обморока.

«Администрация США глубоко обеспокоена сообщениями об исчезновении политика Алексея Навального», – заявил в понедельник, 11 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно, где находится Алексей Навальный.

«Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс их пребывания в соответствующих учреждениях», – сказал пресс-секретарь российского президента во время брифинга с журналистами.

Прокомментировал Песков и обеспокоенность Белого дома. Пресс-секретарь назвал «недопустимым вмешательство США и каких-либо других стран в ситуацию вокруг Навального».

[info_b]С начала 2010-х годов оппозиционный политик Алексей Навальный в России был обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел. Наиболее резонансные из них – «Дело „Кировлеса“» и «Дело „Ив Роше“».

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после загадочного отравления. И был арестован.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года и 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима «по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду».

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального ещё к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима «по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете».

(Википедия)[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал подробности последнего приговора Алексею Навальному. Суд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Прокурор затребовал оппозиционеру 20 лет колонии особого режима, однако окончательный приговор суда оказался на год меньше.

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