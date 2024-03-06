По кортежу Зеленского в Одессе нанесли ракетный удар – Protothema

Опубликовано: 06.03.2024 17:50 , Обновлено: 06.03.2024

«Российская Федерация в среду, 6 марта, нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе», – сообщила греческая газета «Прототема». По информации издания, кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации, был обстрелян российской ракетой в 11:43.

В Одессу 6 марта прибыла греческая делегация во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Государственный министр Ставрос Папаставру, находящийся в составе делегации из восьми человек, сообщил портал Protothema.gr, что она была организована «в условиях чрезвычайной секретности» и что с премьер-министром «все хорошо».

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По сообщениям местной прессы, встреча Мицотакиса и Зеленского «происходит в обычном режиме и продолжается».

На момент подготовки этой публикации украинская сторона возможный инцидент не комментировала.

Ранее местные паблики написали, что утром 6 марта в Одессе прозвучал сильный взрыв. И сообщили о пяти погибших. Комментариев от властей не было.

Вчера Телеграф написал, что президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта посетил Прагу, где обвинил европейских лидеров в нерешительности. Он заявил, что надеется на то, что когда-то в “Европе будет уместно не быть трусом”. Макрон заявил, что он остается при своем мнении относительно отправки войск в Украину и что необходим «стратегический скачок».

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