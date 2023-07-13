Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости

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Опубликовано: 13.07.2023 18:26 , Обновлено: 13.07.2023

Марина Максимова (более известная под псевдонимом МакSим) сообщила, что уже длительное время находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости. Об этом она рассказала на своей страничке в Инстаграме.

По ее словам, она через чур рано вернулась к выступлениям после “короны”, которую перенесла два года назад. Тогда певица полтора месяца находилась в реанимации на ИВЛ.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CuoUXpfxPe2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) [/link]

Марина Максимова рассказала, что запланировала огромное количество концертов, некоторые из них, например, в Сочи, были сорваны, на выступлениях МакSим выглядела пьяной.

Вспоминая несостоявшийся концерт она рассказала, что перед выходом на сцену была под капельницей. “Решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось”.

Девушка призналась, что “уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит”. МакSим говорит, что пришла к выводу, что это зависимость и решила действовать. “Это не моя жизнь, не моя история, не моя игра”, - заключила она.

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