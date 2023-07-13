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Опубликовано: 13.07.2023 13:05 , Обновлено: 13.07.2023

Американская аналитическая компания J.D. Power провела опрос среди владельцев автомобилей 2023 года и выяснила, какими современными функциями и деталями они остались недовольны.

Аналитики J.D. Power опросили более 93 000 владельцев и арендаторов автомобилей 2023 года. Они установили, что общее качество автомобилей снизилось, используя фирменную систему оценок, которая рассчитывает “количество проблем на 100 автомобилей”. Чем выше этот показатель, тем хуже качество.

Эксперты учитывали ответы на 223 вопроса, заданные в период с февраля по май, и подсчитали, что в среднем на 100 автомобилей приходится 192 проблемы, что на 12 пунктов больше, чем в 2022 году, и на 18 пунктов больше, чем в 2021 году.

Частично авторы исследования объяснили этот тем, что производители стремятся внедрять в свои автомобили все новые технологии, «ущемляя при этом основные характеристики интерьера и экстерьера», пишет Business Insider со ссылкой на исследование.

Что не так с подстаканниками?

В списке 2023 года появилась проблема, связанная с неприметной, но важной частью автомобиля: подстаканниками.

По словам владельцев машин, производители «неправильно определяют размеры и расположение подстаканников». Все потому, что “основное пространство” внутри авто занято новыми функциями. Например, беспроводной зарядной панелью для телефона. Для того, чтобы ее добавить в машину, приходится перемещать селектор коробки передач, подстаканники и небольшие отделения.

Ручки дверей

Новой проблемой также стали и ручки дверей, хотя раньше это был аспект автомобиля, который «был изучен, спроектирован и освоен», отметили аналитики.

Сейчас же автопроизводители пересматривают дизайн, используя “высокотехнологичные подходы”.

Примером могут служить утопленные дверные ручки, как у Tesla — они располагаются вровень с кузовом автомобиля и выдвигаются, когда водитель подходит к машине.

Однако владельцы авто отметили, что дизайн этих ручек не так уж интуитивно понятен. И если взрослые могут разобраться с работой новой дверной ручки автомобиля, но для детей это может оказаться сложнее.

[info_b]К слову, владельцы Tesla не раз жаловались на утопленные дверные ручки. Зимой они попросту примерзали и не собирались выдвигаться. Кому-то приходилось пользоваться феном, а кто-то даже стучал по ручкам в надежде открыть авто. [/info_b]

«Клоунские» клаксоны

Кроме того, водители недовольны новыми звуками клаксонов. Многие назвали их «клоунскими» и Gигрушечными».

Опрошенные владельцы современных машин желают услышать мощный звук для предупреждение дорожных аварий.

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Ранее Телеграф писал, что россияне заметили в официальных салонах, продающих изделия завода АвтоВАЗ, недоделанные машины. Оказалось, производитель решил таким образом разгрузить склады, где скопились неготовые машины.

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