"Самая горячая бабушка в мире" дала молодым людям советы по пикапу
52-летняя Джина Стюарт из Австралии, которую называют «самой горячей бабушкой в мире», рассказала, что нужно сделать молодым мужчинам, чтобы зацепить такую женщину, как она.
Джина Стюарт поражает людей своей супермодельной внешностью, и молодые парни часто пытаются заговорить с ней. Но, несмотря на то, что некоторые делают приятные комплименты, ей часто приходится их отвергать, поскольку она возлагает очень большие надежды на романтические отношения.
По словам Джины, женщинам в возрасте обычно нравятся мужчины, которые «уверены в себе» и «комфортно чувствуют себя в своей шкуре».
«Найдите время, чтобы узнать ее поближе и понять ее интересы, увлечения и жизненный опыт», — посоветовала она, объяснив, что «женщины в возрасте ценят молодых мужчин, которые искренне интересуются ими как личностью, а не сосредотачиваются исключительно на их возрасте».
«Их обычно привлекают молодые мужчины, которые демонстрируют зрелость и уважение», — добавила Стюарт.
Кроме того, она отметила, что важно относиться к своему партнеру как к «равному» и избегать покровительственного отношения.
Также Джина сказала, что каждый человек «уникален», и к каждому следует относиться как к личности, поэтому никогда не следует помещать кого-либо в определенную категорию только из-за их возраста.
«Пожилых женщин часто привлекают молодые мужчины, у которых есть собственная жизнь, цели и амбиции. Не полагайтесь на нее слишком сильно в плане эмоциональной или финансовой поддержки. Цените ее жизненный опыт, проявляйте уважение к мудрости и знаниям», — добавила она, передает Daily Star.
Девушка потратила $130 тыс, чтобы стать «самой пластиковой секс-куклой на планете». Какой была до операций?
Ранее Телеграф писал, что 31-летняя Алисия Амира, которую многие узнают по огромной груди, а кто-то по таким же немаленьким губам, заявила, что хочет быть “самой пластиковой секс-куклой на планете”. Для этого она потратила 130 тыс. долларов на пластическую операцию, чтобы добиться своего воистину сногсшибательного внешнего вида.
Девушка потратила $130 тыс, чтобы стать «самой пластиковой секс-куклой на планете». Какой была до операций?