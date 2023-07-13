"Самая горячая бабушка в мире" дала молодым людям советы по пикапу

Опубликовано: 13.07.2023 13:42 , Обновлено: 13.07.2023

52-летняя Джина Стюарт из Австралии, которую называют «самой горячей бабушкой в ​​мире», рассказала, что нужно сделать молодым мужчинам, чтобы зацепить такую женщину, как она.

Джина Стюарт поражает людей своей супермодельной внешностью, и молодые парни часто пытаются заговорить с ней. Но, несмотря на то, что некоторые делают приятные комплименты, ей часто приходится их отвергать, поскольку она возлагает очень большие надежды на романтические отношения.

По словам Джины, женщинам в возрасте обычно нравятся мужчины, которые «уверены в себе» и «комфортно чувствуют себя в своей шкуре».

«Найдите время, чтобы узнать ее поближе и понять ее интересы, увлечения и жизненный опыт», — посоветовала она, объяснив, что «женщины в возрасте ценят молодых мужчин, которые искренне интересуются ими как личностью, а не сосредотачиваются исключительно на их возрасте».

«Их обычно привлекают молодые мужчины, которые демонстрируют зрелость и уважение», — добавила Стюарт.

Кроме того, она отметила, что важно относиться к своему партнеру как к «равному» и избегать покровительственного отношения.

Также Джина сказала, что каждый человек «уникален», и к каждому следует относиться как к личности, поэтому никогда не следует помещать кого-либо в определенную категорию только из-за их возраста.

«Пожилых женщин часто привлекают молодые мужчины, у которых есть собственная жизнь, цели и амбиции. Не полагайтесь на нее слишком сильно в плане эмоциональной или финансовой поддержки. Цените ее жизненный опыт, проявляйте уважение к мудрости и знаниям», — добавила она, передает Daily Star.

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