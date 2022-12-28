Песков рассказал, почему у Украины не может быть мирного плана

Опубликовано: 28.12.2022 16:53 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что у Украины нет никакого мирного плана и быть, по его мнению, не может.

«Пока нет никакого “мирного плана” Украины, давайте начнем с этого», — передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля считает, что его не может быть в том случае, если план «не учитывает», что Россия присоединила к себе четыре украинских региона (части Херсонской, Запорожской областей, а также так называемые «ДНР» и «ЛНР»).

«Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — убежден Песков.

Ранее Телеграф писал, что команда президента Украины Владимира Зеленского начала разрабатывать свой план мирного соглашения с Россией. Его собираются показать, вероятно, 24 февраля, «в первую годовщину российского вторжения». Об этом сообщило The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

К слову, в середине декабря Зеленский назвал шаг, которой могла бы сделать Россия, чтобы доказать свое стремление к миру не на словах, а на деле.