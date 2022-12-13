Зеленский назвал "конкретный" шаг России и три для G7, чтобы достичь мира

Опубликовано: 13.12.2022 08:19 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский выступил 12 декабря онлайн на заседании G7, и предложил странам-участницам план из трёх пунктов, который может привести к миру в Украине. Ещё один пункт должна начать выполнять Россия.

“Первый шаг- новая сила. Украина нуждается в современных танках, неизменной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Нам нужно больше реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия”, - заявил президент Украины.

Вторым пунктом Владимир Зеленский считает обеспечение финансовой, энергетической и социальной устойчивости и прочности в стране. Для чего страны G7 должны будут помогать Украине и финансово, и материально.

Также глава Украины призвал “Большую семёрку” продолжать дипломатию, “чтобы приблизить освобождение всех остальных людей и всех остальных территорий”. Что Владимир Зеленский считает третьим шагом.

В качестве реализации этих пунктов мирного плана глава Украины призвал страны “Большой семёрки” созвать саммит Global Peace Formula, “чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира”.

В G7 позитивно оценили предложения Владимира Зеленского, и вновь осудили Россию.

“На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия предана устойчивым мирным усилиям. Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив свои нападения против Украины и полностью и безоговорочно выводя свои войска с территории Украины”, - заявили в G7.

“Конкретный шаг” для России

Также президент Украины назвал четвертый шаг, которой могла бы сделать Россия, чтобы доказать свое стремление к миру не на словах, а на деле.

“Предлагаю РФ хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины… Оккупант должен уйти, это обязательно произойдет. Не вижу причин, почему бы россии не сделать это сейчас, к Рождеству”, – предложил Владимир Зеленский.