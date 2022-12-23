Украина покажет cвой план мирного соглашения 24 февраля — WSJ

Опубликовано: 23.12.2022 14:25 , Обновлено: 04.07.2024

Команда президента Украины Владимира Зеленского начала разрабатывать свой план мирного соглашения с Россией. Его собираются показать, вероятно, 24 февраля, «в первую годовщину российского вторжения». Об этом сообщило The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации европейских и украинских дипломатов, план состоит из 10 пунктов. Но что в них — неизвестно.

При этом журналисты WSJ подчеркнули, что Россия и Украина не собираются заканчивать войну. Об этом свидетельствует то, что Зеленский по-прежнему просит Запад продолжать поставки вооружения. В свою очередь Путин, по данным источников, попытается снова наступать в Украине в феврале-апреле.

Издание отметило, что обе стороны будут стараться получить преимущество на поле боя. Но сейчас зима, а боевые действия зимой вести сложнее. Каждая из стран хочет получить преимущество, готовясь к переговорам. Многие полагают, что они рано или поздно состоятся.

К слову, президент России Владимир Путин 22 декабря затронул тему переговоров с Украиной.

«Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры», — сказал он.

Напомним, что в середине ноября в МИД России 14 ноября заявили, что для начала переговоров с Украиной той следует отказаться от предварительных требований. В Киеве ответили. Заочный спор МИДов Украины и России можно даже воспринимать как предварительную сверку позиций перед возможными переговорами о мире. Такого давно не было.