Украина покажет cвой план мирного соглашения 24 февраля — WSJ
Команда президента Украины Владимира Зеленского начала разрабатывать свой план мирного соглашения с Россией. Его собираются показать, вероятно, 24 февраля, «в первую годовщину российского вторжения». Об этом сообщило The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По информации европейских и украинских дипломатов, план состоит из 10 пунктов. Но что в них — неизвестно.
При этом журналисты WSJ подчеркнули, что Россия и Украина не собираются заканчивать войну. Об этом свидетельствует то, что Зеленский по-прежнему просит Запад продолжать поставки вооружения. В свою очередь Путин, по данным источников, попытается снова наступать в Украине в феврале-апреле.
Издание отметило, что обе стороны будут стараться получить преимущество на поле боя. Но сейчас зима, а боевые действия зимой вести сложнее. Каждая из стран хочет получить преимущество, готовясь к переговорам. Многие полагают, что они рано или поздно состоятся.
К слову, президент России Владимир Путин 22 декабря затронул тему переговоров с Украиной.
«Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры», — сказал он.
Напомним, что в середине ноября в МИД России 14 ноября заявили, что для начала переговоров с Украиной той следует отказаться от предварительных требований. В Киеве ответили. Заочный спор МИДов Украины и России можно даже воспринимать как предварительную сверку позиций перед возможными переговорами о мире. Такого давно не было.