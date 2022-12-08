Опубликовано: 08.12.2022 13:04 , Обновлено: 26.02.2025

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 декабря прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что мирное время в Украине настанет в 2023 году.

По словам представителя Кремля, на эту тему рассуждать можно «до посинения».

«Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [Киева]», — процитировало Пескова агентство ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 7 декабря предположил, что мирное время в стране может наступить уже в следующем, 2023 году.

Зеленский предсказал мир в Украине в 2023 году

«Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором он хочет», — написало издание Politico, объявив Владимира Зеленского человеком года.

Европа делает всё, что он хочет. Politico назвало Зеленского человеком года