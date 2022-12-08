Европа делает всё, что он хочет. Politico назвало Зеленского человеком года

Опубликовано: 08.12.2022 09:33 , Обновлено: 04.07.2024

"Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором он хочет", - написало издание Politico, объявив Владимира Зеленского человеком года.

В издании уверены, что именно фигура Владимира Зеленского поставила украинский вопрос во главу всех остальных в ЕС. Ведь война России против Украины в 2022 году была не первой. Но именно “бывший комик” смог заставить европейских политиков принять ее так близко к сердцу.

“Если ему нужно оружие, он его получит, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получит, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и суровую зиму с заоблачно высокими ценами на газ. Будь то семена, грузовики для доставки украинской зерновой продукции или нулевые тарифы, запросы быстро удовлетворяются. Ему даже удалось преодолеть затор в вопросе вступления страны в Европейский союз, который был заморожен с 2013 года. В июне лидеры блока поставили Украину на путь членства”, - [link href=“https://www.politico.eu/list/politico-28-class-of-2023/volodymyr-zelenskyy/” rel=“noopener” target=“_blank”] написало [/link] Politico.

В издании уверены, что лидерство Зеленского также означает, что все внутренние проблемы Украины — широко распространенная коррупция, слабая экономика, разногласия между украиноязычными и русскоязычными — упускаются из виду.

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“Его репутация прямолинейного военного президента, ведущего честную борьбу, - это все, что Запад видит на данный момент. Ему доверяют оружие, гранты и разведывательную поддержку, которая, вероятно, будет только расширяться”, читают в Politico.