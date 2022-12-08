Зеленский предсказал мир в Украине в 2023 году

Опубликовано: 08.12.2022 08:06 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 7 декабря предположил, что мирное время в стране может наступить уже в следующем, 2023 году.

«Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — отреагировал украинский лидер на признание его самым влиятельным человеком Европы по версии издания Politico.

Он также поблагодарил союзников в Европе, которые «помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время».

И добавил, что «украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, — это №1».

В свою очередь президент России Владимир Путин 7 декабря на заседании Совета по правам человека РФ, что «спецоперация» в Украине может стать «длительным процессом», но пообещал не проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что в российской армии есть проблемы со снабжением.

Путин предупредил, что война в Украине может стать «длительным процессом»