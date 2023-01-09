Песков рассказал, кого из российских срочников могут отправить в Украину

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Опубликовано: 09.01.2023 20:56 , Обновлено: 09.01.2023

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский срочников уже сейчас могут отправить на войну в Украине. Так он отреагировал на заявление российского ведущего Соловьева о том, что многие из них просятся: "Дайте повоевать".

По словам Дмитрия Пескова, проситься срочникам не обязательно. Достаточно просто подписать соответствующий контракт. На это есть все законные основания в законодательстве РФ.

“Любой срочник при желании может”, — рассказал Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля отверг сообщения, что в РФ объявят мобилизацию. “Первоисточник - это органы власти во главе с президентом Российской Федерации, - сказал Песков на телефонной пресс-конференции с журналистами. - Не стоит обращать так много внимания на Telegram-каналы”.

Примерно также представитель Кремля заявлял за неделю до объявления мобилизации в сентябре.