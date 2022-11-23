Две украинские АЭС недалеко от Беларуси вошли в аварийный режим
23 ноября СМИ сообщили, что на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Через время стало известно, что в аварийный режим перевели еще две АЭС, которые находятся недалеко от границы с Беларусью.
Об аварийной остановке трех энергоблоков Южно-Украинской атомной электростанции, которая находится в Николаевской области, сообщили украинские СМИ. Это подтвердил и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Спустя время телеграмм-каналы написали, что в аварийный режим работы перевели и Ровенскую АЭС. Расстояние от нее до границы с Беларусью составляет 60 км (по информации БелАтома).
Кроме того, энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы. Расстояние от нее до границы с Беларусью — 300 км.
Отметим, отключения произошли после массированной ракетной атаки России по Украине.
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