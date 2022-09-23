Песков назвал ложью сообщения о планах Кремля мобилизовать 1,2 млн россиян

Опубликовано: 23.09.2022 18:29 , Обновлено: 23.09.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оперативно отреагировал на сообщение издания "Медуза" о том, что в России собираются мобилизовать 1,2 млн человек.

Дмитрий Песков заявил, что новость о планах Кремля мобилизовать 1,2 млн россиян - это “ложь”.

Ранее издание “Медуза” со ссылкой на анонимный источник, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа, [link href=“https://t.me/meduzalive/69742” rel=“noopener” target=“_blank”] заявило [/link], что в армию РФ собираются призвать 1,2 миллиона россиян. Из них в Москве запланировали только 16 тысяч.

В Санкт-Петербурге, согласно данным издания хотят набрать около 3,2 тысячи человек.

В Кремле назвали «ложью» сообщение «НГ. Европа», что Путин приказал мобилизовать миллион россиян

“Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки», - передает издание слова одного из анонимных чиновников. Он объяснил, что в областных центрах сильно много набирать мобилизованных поэтому не будут.

[info_b]Во время телеобращения 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что власти планируют мобилизовать 300 000 россиян. Однако в опубликованном 21 сентября указе президента России Владимира Путина о мобилизации скрыли пункт №7. В документе он обозначен грифом «Для служебного пользования». А на сайте Кремля и вовсе после шестого сразу идет восьмой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что именно в нем говорится о численности мобилизации.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 сентября назвал реакцию россиян на объявление мобилизации «истерической и чрезвычайно эмоциональной».

В Кремле назвали реакцию россиян на мобилизацию «истерической»