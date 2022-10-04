Перешли на "американскую сетецентрическую систему" - В России объяснили успехи ВСУ под Херсоном и Лиманом

Опубликовано: 04.10.2022 11:20 , Обновлено: 19.01.2023

Российские источники, военкоры и тг-каналы сообщили 4 октября о не только количественном перевесе украинцев на отрезках фронта, где те успешно наступают, но и качественно новом уровне ведения войны, до которого российской армии ещё далеко.

Так, российский военкор Роман Сапьоньков предположил, что ВСУ использует новейшие системы управления боем в режиме реального времени.

“Парни с мест массово докладывают, что на технике врага были нанесены наши тактические знаки различия, т.е. “Z” и “V”, что внесло сумятицу в первые часы боя, когда фронт рухнул. Если это так, то значит у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда всё подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке”, - сообщил российский военкор.

“Таким образом, даже ротный сержант в Хамви, БМП или в Т-64 видит на экране, где свои, а где чужие и ему плевать, какие отметки на броне. Если это так, то это очень плохо, т.к. это качественно новый уровень управления войсками. А наше отступление это следствие потери уравнения”, - грустно предположил российский военкор.

Впрочем, в Украине не скрывают использования современных технологий.

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Вот и российский военный эксперт Игорь Гиркин, по кличке Стрелков, в последнее время радует своих недоброжелательных подписчиков (судя по оценкам в тг-канале) своим пессимизмом и рассказами о “непроходимом кретинизме” в российской армии.

«Непроходимый кретинизм» — Гиркин рассказал, почему российские военные попали в котел под Лиманом. Карта. Сводка

“Противник обладает превосходством во всем, использует даже авиацию”, - пожаловался Игорь Гиркин в своем тг-канале на ситуацию на севере Херсонской области.

По его данным, не лучше для русских ситуация и на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

“На Сватовском направлении Луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) - наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное-Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной-Рубежного”, - спрогнозировал “экс-минмстр обороны ДНР”.

Ранее Телеграф сообщил, что отвечающая в Пентагоне вопросы международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Украина сейчас ведёт успешные наступления на трёх направлениях. Именно так оценивают последние новости военные США.

Новость Телеграф