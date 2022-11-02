Эрдоган предложил Путину быстрый способ завершить войну в Украине

Опубликовано: 02.11.2022 13:36 , Обновлено: 02.11.2022

Турецкие СМИ сообщили 2 ноября, что президент Турции Тайип Эрдоган предложил во время недавнего разговора с главой РФ Владимиром Путиным немедленно вывести войска из Украины и срочно перейти к прямым переговорам с Владимиром Зеленским.

Во время последнего двухчасового разговора, который состоялся 1 ноября, президент Турции выразил сомнения относительно целесообразности проведения “Специальной военной операции” на территории Украины и предложил Владимиру Путину немедленно ее закончить, вывести свои войска, поскольку его ждет неизбежное поражение.

Напомним, что Турция не согласилась с требованием России прекратить вывоз зерна из Украины в рамках “зерновой сделки”.

Эрдоган в понедельник заявил, что Турция полна решимости продолжать свои усилия по продлению “зерновой сделки”, несмотря на нерешительность России. “Даже если Россия будет вести себя нерешительно, потому что она не получила тех же преимуществ, мы решительно продолжим наши усилия по служению человечеству”, - сказал он.

Корабли под турецким флагом продолжат вывозить из Украины зерно по Черному морю, несмотря на то, что Россия заявила о приостановке сделки. Об этом 1 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар также подчеркнул, что Турция напомнила России, «что не следует возвращаться к началу».

Напомним, что 1 ноября президент России Владимир Путин пожаловался турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на то, что Украина пытается уничтожить российские военные корабли, и что он хочет “реальных гарантий” от Киева, прежде чем потенциально возобновить “зерновую сделку”.

В телефонном разговоре Путин сказал Эрдогану, что Россия добивается “реальных гарантий от Киева о строгом соблюдении Стамбульского соглашения, в частности о неприменении гуманитарного коридора в военных целях”, говорится в заявлении Кремля.

Ранее Телеграф сообщил, что российский президент Владимир Путин на конференции 31 октября заявил, что с украинских судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые «подводные аппараты» с 500 тоннами взрывчатки.

Путин рассказал об украинских «подводных аппаратах» с 500 т взрывчатки