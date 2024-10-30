Передвижение Путина, Байдена и Макрона смогли отследить с помощью фитнес-приложения — Le Monde

Опубликовано: 30.10.2024 09:37 , Обновлено: 30.10.2024

Местонахождение и передвижение некоторых из самых известных мировых лидеров смогли отследить в режиме онлайн через фитнес-приложение, которым пользовались их телохранители. Об этом сказано в расследовании французской газеты Le Monde.

По данным издания, несколько агентов Секретной службы США пользуются фитнес-приложением Strava, которое раскрывает конфиденциальные перемещения президента США Джо Байдена, а также кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Расследование также выявило пользователей Strava среди сотрудников службы безопасности президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.

[info_b]Strava - популярное среди бегунов и велосипедистов приложение, которое позволяет пользователям вести журнал и делиться своими физическими нагрузками в сообществе.[/info_b]

В одном из случаев Le Monde отследила активность телохранителей Макрона в Strava и выяснила, что в 2021 году президент Франции провел выходные в Онфлере, морском курорте в Нормандии, - частная поездка, которая не была публично раскрыта в его официальном расписании.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой

Кроме того, согласно данным Le Monde и фитнес-приложения Strava, несколько сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) России с 2019 по 2024 годы регулярно прокладывали маршруты для бега рядом c дворцом на побережье Черного моря под Геленджиком и резиденцией на берегу залива Марьялахти в Карелии.

“Эти два объекта разделяют почти 2000 километров, но у них есть одна общая черта: их ближайшие окрестности регулярно посещают телохранители Владимира Путина”, - сказано в материале.

Президент России Владимир Путин

В расследовании также говорится, что местонахождение бывшей первой леди Мелании Трамп и нынешней первой леди Джилл Байден можно определить, проследив за профилями Strava их групп безопасности.

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Секретная служба США заявила газете, что не считает, что предоставляемая ею защита была каким-либо образом скомпрометирована.

В другом примере Le Monde использовал профиль агента Strava, чтобы узнать местоположение отеля, в котором Байден остановился в Сан-Франциско для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в 2023 году. За несколько часов до прибытия Байдена агент отправился на пробежку из отеля и использовал Strava.

Глава Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

В заявлении для газеты Секретная служба сообщила, что ее сотрудникам не разрешается пользоваться личными электронными устройствами во время выполнения служебных заданий, но «мы не запрещаем сотрудникам пользоваться социальными сетями вне службы».

И далее: «Затронутый персонал был уведомлен. Мы изучим эту информацию, чтобы определить, требуется ли дополнительное обучение или руководство. Мы не считаем, что это оказало какое-либо влияние на операции по защите или угрожало кому-либо из сотрудников», - добавляется в сообщении. Информация о местонахождении «регулярно раскрывается в рамках публичного расписания».

Газета утверждает, что выявила 26 агентов США, 12 сотрудников GSPR (Группа безопасности при Президенте Республики) и шесть сотрудников ФСО России, отвечающих за безопасность президента. Все они имеют публичные профили на Strava, что позволяет делиться своим местоположением в интернете даже во время официальных поездок.

Ранее Telegraf.news писал, что американское издание Wall Street Journal (WSJ) 24 октября опубликовало статью, в котором рассказало о “регулярных контактах” американского миллиардера Илона Маска с президентом России Владимиром Путиным. Ссылаясь на собственные анонимные источники, газета рассказала, что с начала активной фазы войны в Украине одиозный американский бизнесмен не раз обсуждал с российским лидером мировую геополитику, а также деловые и личные вопросы.

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