"Живёт под куполами" - Трамп пригрозил Путину ударить по "центру чертовой Москвы"

Опубликовано: 21.10.2024 10:54 , Обновлено: 21.10.2024

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

“Если ты погонишься за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо по центру чертовой Москвы. Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора”, — процитировали Трампа в WSJ.

По словам экс-президента США, Путин ответил: “Не может быть” (no way — ни за что, не может быть).

На что Трамп якобы сказал: “Может. Тебе нанесут такой сильный удар, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы”.

“Потому что, вы знаете, он [Путин] живет под куполами”, — добавил политик.

Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах могла произойти эта беседа. Он считает, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин знают, что он «чертов сумасшедший».

Ранее экс-президент США не раз заявлял, что находится в хороших отношениях с президентом России и сможет закончить войну в Украине еще до инаугурации в случае его победы на ноябрьских выборах в США.

Как писал Telegraf.news, Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале вторжении России в Украину.

«Я думаю, что Зеленский — один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел, — заявил Дональд Трамп. — Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему 100 миллиардов долларов. У кого еще в истории были такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь, потому что я очень сочувствую этим людям».

Трамп обвинил «величайшего продавца» Зеленского в начале войны России против Украины