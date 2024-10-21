"Живёт под куполами" - Трамп пригрозил Путину ударить по "центру чертовой Москвы"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.
“Если ты погонишься за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо по центру чертовой Москвы. Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора”, — процитировали Трампа в WSJ.
По словам экс-президента США, Путин ответил: “Не может быть” (no way — ни за что, не может быть).
На что Трамп якобы сказал: “Может. Тебе нанесут такой сильный удар, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы”.
“Потому что, вы знаете, он [Путин] живет под куполами”, — добавил политик.
Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах могла произойти эта беседа. Он считает, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин знают, что он «чертов сумасшедший».
Ранее экс-президент США не раз заявлял, что находится в хороших отношениях с президентом России и сможет закончить войну в Украине еще до инаугурации в случае его победы на ноябрьских выборах в США.
Как писал Telegraf.news, Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале вторжении России в Украину.
«Я думаю, что Зеленский — один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел, — заявил Дональд Трамп. — Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему 100 миллиардов долларов. У кого еще в истории были такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь, потому что я очень сочувствую этим людям».
Трамп обвинил «величайшего продавца» Зеленского в начале войны России против Украины