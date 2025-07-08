Пентагон заявил об отправке дополнительного "оборонительного" оружия Киеву

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Опубликовано: 08.07.2025 11:42 , Обновлено: 08.07.2025

Президент США Дональд Трамп распорядился направить в Украину дополнительное оборонительное вооружение. Об этом 7 июля объявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл. Своё решение прокомментировал и сам глава Белого дома.

В заявлении Пентагона указано, что ведомство направляет дополнительное оборонительное оружие Украине по распоряжению Трампа, чтобы “гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и гарантируем прекращение убийств”.

При этом в Пентагоне заявили, что продолжат начатую проверку для комплексной оценки военных поставок США по всему миру, из-за которой поставки американского вооружения Киеву были приостановлены ранее в этом месяце. В Минобороны США назвали эту задачу “неотъемлемой частью американских приоритетов в области обороны” и повторив лозунг сторонников Трампа - “Америка прежде всего”.

Сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении поставок Киеву, отметил, что Украина сейчас подвергается “очень сильным ударам”, поэтому, по его мнению, должна “иметь возможность защищаться”.

“Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе”, — заявил Трамп.

В свою очередь издание Politico сообщило, сославшись на два анонимных источника, знакомых с планами американцев, что приостановленные поставки американской военной помощи в Украину могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине, которые запланированы на следующей недели.

Так, спецпредставитель президента Дональда Трампа в Украине Кит Келлог планирует встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи. Вслед за этой встречей также должны последовать переговоры в Киеве на этой и следующей неделе, на которых вопрос о военной помощи, по информации Politico, точно будут в приоритетах повестки дня.

По данным издания, США дали понять Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники вскоре возобновятся, хотя точные сроки пока не названы.

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Ранее, как сообщал Telegraf.news, США прекратили поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов и ракет класса «воздух-поверхность». Несмотря на это президент Украины Владимир Зеленский 6 июля пообещал новые удары в глубине территорий России, заявив, что Украина расширила совместное производство вооружений с союзниками, в том числе оружия дальнего радиуса действия для атак и беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков для защиты своих территорий.

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