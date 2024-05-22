Пентагон заявил, что Россия запустила в космос оружие против спутников

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Опубликовано: 22.05.2024 10:12 , Обновлено: 22.05.2024

Министерство обороны США заявило, что на прошлой неделе Россия, вероятно, запустила на околоземную орбиту аппараты, которые могут использоваться в качестве оружия против космических спутников. Такую информацию 21 мая озвучил официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

В Пентагоне подчеркнули, что выведенный на прошлой неделе российский спутник сейчас находится на той же орбите, что и один из правительственных спутников США.

“По нашей оценке, скорее всего, речь идёт о противокосмическом оружии, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите”, — пояснил Райдер, отвечая на вопрос американских журналистов по поводу информации, которую ранее озвучил Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН.

На вопрос о том, представляет ли подобное противокосмическое оружие угрозу американскому спутнику, Райдер ответил уклончиво, подчеркнув при этом, что ведомство “продолжит следить” за развитием событий, и выразив готовность “защищать космическую сферу и обеспечивать постоянную и бесперебойную поддержку объединенных сил”.

“Мы продолжим балансировать между необходимостью защиты наших интересов в космосе и желанием сохранить стабильность и безопасность космического пространства”, - заявил Райдер.

Несмотря на то, что в международном сообществе существуют общепризнанные требования о предварительном уведомлении стран о космических запусках, Райдер не стал отвечать на вопрос о том, знали ли США заранее о панах России вывести на орбиту определенный тип противокосмического оружия.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 17 мая с российского космодрома “Плесецк” в Архангельской области запустили ракету-носитель “Союз-2.1б”. Как пояснили в госкорпорации «Роскосмос», запуск осуществили “в интересах Министерства обороны Российской Федерации”, однако, какие именно космические аппараты были на борту, не уточнили.

Россия запустила ракету «Союз-2.1б» «в интересах Министерства обороны». Что было на борту?

Напомним, ещё в феврале 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, «очередной уловкой Белого дома».

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