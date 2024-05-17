Россия запустила ракету "Союз-2.1б" "в интересах Министерства обороны". Что было на борту?

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Опубликовано: 17.05.2024 12:15 , Обновлено: 17.05.2024

В пятницу, 17 мая, с российского космодрома "Плесецк" в Архангельской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б". Как пояснили в госкорпорации «Роскосмос», запуск осуществили "в интересах Министерства обороны Российской Федерации".

Подробные детали пуска в “Роскосмосе” не раскрыли, сообщив лишь, что на борту ракеты-носителя находилось несколько космических аппаратов. В Министерстве обороны России также поделились кадрами запуска.

В предыдущий раз подобные запуски “в интересах оборонного ведомства” воздушно-космические силы России проводили в декабре 2023 года. Какие именно военные спутники запустили в космос, тогда также не уточнялось. Известно было лишь то, что всего было запущено два таких спутника.

В марте этого года ракета-носитель “Союз-2.1б” вывела на орбиту космический аппарат “Ресурс-П” №4, представляющий собой гражданский космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Его данные используют для составления и редактирования карт. Этот запуск проводили с космодрома “Байконур”.

Американская разведка заявила, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе

Подобные запуски “в интересах Министерства обороны РФ” регулярно вызывают беспокойство на Западе. Так, в начале этого года в очередной раз появились сообщения о том, что, по данным американской разведки, Россия “обсуждает возможность размещения ядерного оружия в космосе”. Такую информацию, в частности, озвучило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные анонимные источники.

Источники CNN, в свою очередь, заявляли в феврале, что Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, способное уничтожать спутники, создавая при детонации мощную энергетическую волну. Они выражали опасения по поводу того, что под ударом могут оказаться коммерческие и правительственные спутники, от которых зависит мобильная связь и интернет во всем мире.

Похожие заявления об “угрозе национальной безопасности” публично делали и члены американской Палаты представителей, а президент США Джо Байден высказал мнение о том, что противоспутниковое космическое оружие, якобы разрабатываемое Россией, “не представляет ядерной угрозы для жителей Земли” и выразил надежду на то, что Кремль в конечном итоге примет решение не развертывать систему орбитального оружие.

Заявления о российском оружии в космосе в американской прессе звучали так настойчиво, что их в итоге прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе одного из рабочих совещаний с Сергеем Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны.

“Мы всегда были категорически против и сейчас выступаем против размещения ядерного оружия в космосе. Мы делаем в космосе только то, что делают другие страны, включая США”, - заявил тогда Путин.

Ранее Telegraf.news сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, «очередной уловкой Белого дома».

США обвинили РФ в подготовке к размещению ядерного оружия в космосе. Что ответили в России?