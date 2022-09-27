Экс-президент России пообещал, что Запад стерпит ядерный удар РФ по Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.09.2022 11:45 , Обновлено: 27.09.2022

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил 26 сентября о том, что Запад никак не ответит на применение ядерного оружия Россией в Украине. Но для начала рассказал о "фонтанах диарейной демагогии".

“Наши враги любят делать высокопарные заявления. Оперировать терминами «свобода», «демократия», «миссия». На самом деле это всего лишь ритуальный словесный понос. Фонтаны диарейной демагогии вкупе со злобной каркающей риторикой стали давно проверенным оружием англосаксонского мира, которым они заливают всё остальное человечество в попытках отстоять свою исключительность и право рулить миром”, - начал свое очередное послание Дмитрий Медведев.

По его мнению, западные политики и чиновники требуют, “брызгая атлантической слюной”, от России “убрать руку со своей «ядерной кнопки”.

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Однако по его мнению, “Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо”.

“В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства. Об этом недавно прямо сказал президент России”, - заявил он.

По словам Медведева, Россия также будет пытаться делать все, чтобы “не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей, например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО”.

Бывший президент РФ выказал уверенность, что “погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются”.

“А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так…”, - заявил бывший президент России.

Ранее Телеграф сообщил, что если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным базам в Крыму или Черноморскому флоту. Об этом заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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