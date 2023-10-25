Пашинян заявил о бесполезности военных баз РФ в Армении и необходимости прочных связей с Азербайджаном

Опубликовано: 25.10.2023 21:21 , Обновлено: 28.01.2025

Армения начала поиск новых партнеров, потому что Москва не выполнила свои обязательства в качестве союзника, особенно во время захвата Азербайджаном анклава Нагорный Карабах в прошлом месяце, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает The Wall Street Journal (WSJ).

“Эти события, по сути, привели нас к решению, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы теперь пытаемся сделать это”, - сказал армянский премьер в интервью американскому изданию. Он добавил, что не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении.

На этой неделе около 3000 турецких и азербайджанских военнослужащих начали совместные учения по обе стороны границы Армении. Та, в свою очередь, подписала соглашение о закупке у Франции современных средств противовоздушной обороны, стремясь решить проблему, которая позволила Азербайджану разгромить армянские войска в 2020 года.

В Ереване опасаются, что Азербайджан может начать войну против армении, с целью оккупации почти всей территории.

Алиев поднял флаг Азербайджана в Степанакерте и поблагодарил шахидов за его завоевание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно называл большую часть Армении, включая столицу Ереван, “исторически азербайджанскими землями”, которые должны быть возвращены. Несмотря на то, что он недавно заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, официальные лица и контролируемые государством СМИ в Баку продолжают называть большую часть Армении “Западным Азербайджаном”.

Тем временем, Алиев в среду отменил планы встретиться с Пашиняном для переговоров в конце октября в Брюсселе.

Ранее Телеграф сообщил, что парламент Армении во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который обязывает страну арестовать российского президента Владимира Путина и передать суду в Гаагу (Нидерланды), если он ступит на их территорию.

Армения ратифицировала Римский статут, по которому обязана арестовать Путина

Такое решение парламента Армении, плюс обвинения Пашиняна об отказе России от своих обязательств о помощи в ходе конфликта с Азербайджаном вызвало неверную и агрессивную реакцию в Москве, вплоть до угроз об отстранении его от власти.

На вопрос о том, обеспокоен ли он подобными заявлениями и опасается ли, что Москва, возможно, стремится его отстранить, Пашинян не стал скрывать своего разочарования: “Такой подход нарушает многие правила, начиная с невмешательства во внутренние дела друг друга и дипломатической корректности”.

В интервью WSJ Пашинян заявил, что по-прежнему с оптимизмом смотрит на перспективы мирного урегулирования с Азербайджаном в ближайшие месяцы. Будущее региона, по его словам, должно заключаться в открытии давно закрытых границ и торговых путей, включая сухопутное сообщение между Азербайджаном и Турцией через Армению, до тех пор, пока оно уважает суверенитет Армении. “Безопасность должна достигаться не только с помощью армии, но и с помощью регионального мира”, - сказал он.

Отвечая на вопрос об исторических отношениях страны с Россией, Пашинян призвал вместо этого сосредоточиться на гораздо более долгой истории отношений Армении с ее тюркскими соседями, Турцией и Азербайджаном. “Вот где кроются все вопросы, и вот где кроются ответы на все вопросы, - сказал он. - Сначала мы должны поработать над улучшением наших региональных отношений”.

Диверсификацию отношений в области безопасности, к которой стремится Армения, добавил он, следует понимать как стремление к прочному региональному миру, а не просто призыв к западным военным базам и оружию.