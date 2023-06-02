Пашинян объяснил, почему Армения "не союзник России в войне с Украиной"

Опубликовано: 02.06.2023 13:13 , Обновлено: 02.06.2023

Армения не союзник РФ в войне с Украиной, заявил в эфире чешского телеканала CNN Prima News Никол Пашинян, премьер-министр Армении, и объяснил, в чем причина.

«Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но думаю это заметно. Мы — не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, от этого конфликта — тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения», — цитирует News.am премьера.

По словам Пашиняна, на Западе считают, что Армения — союзник России, а в Москве в свою очередь видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине.

«Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит мы уязвимы. Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а из-за того, о чем я уже говорил — наших проблем намного больше, они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов», — сказал он.

Само интервью было записано в мае, сообщил премьер в Facebook.

Тогда же, в мае, Никол Пашинян заявил, что Армения решила не участвовать в учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), так как у Еревана сложилось впечатление, что организация «уходит из Армении» и допустил, что их страна может прекратить или заморозить членство в ОДКБ.

Армения отказалась проводить учения ОДКБ

На это Мария Захарова, представитель МИД РФ, ответила: «Если это фигура речи, для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все таки, надо понимать всю опасность манипулирования словами». В ответ премьер сказал, что его собеседники в РФ — Путин и премьер-министр, а представитель МИД не может комментировать его слова, напомнила”Медуза”.

Ранее Телеграф писал, что Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ.

Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ