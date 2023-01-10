Армения отказалась проводить учения ОДКБ

Опубликовано: 10.01.2023 11:52 , Обновлено: 10.01.2023

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году. Об этом он заявил 10 января на пресс-конференции.

Пашинян отметил, что считает «нецелесообразным» проведение учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории страны. И добавил, что уже проинформировал об этом Объединенный штаб.

Напомним, учения «Нерушимое братство» каждый год проводят на территории одной из стран — участниц ОДКБ. В 2020-м году учения проходили в Беларуси на полигоне Лосвидо в Витебской области, а в 2021-м — в России, под Казанью.

Ранее сообщалось, что в 2023 году учения пройдут в Армении.

К слову, в 2022 году министерство обороны Кыргызстана внезапно отменило командно-штабные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство». Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов объяснил это тем, что еще «не остыла кровь».