Пашинян обвинил российских миротворцев в неисполнении обязанностей

Опубликовано: 22.12.2022 11:39 , Обновлено: 22.12.2022

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не исполняют обязательство в Нагорном Карабахе.

По его словам, там начался гуманитарный кризис из-за перекрытия единственной дороги, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом — Лачинского коридора.

«Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор», — подчеркнул премьер.

Ранее Телеграфписал, что лидеры России, Армении и Азербайджана 31 октября встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. По итогу они договорились «продолжить поиск взаимоприемлемых развязок».

В свою очередь Россия пообещала «оказывать этому всяческое содействие».

Перед этим Пашинян потребовал от ОДКБ, куда входит в том числе Беларусь и Россия, дать «четкую политическую оценку» войны с Азербайджаном. А еще Пашинян ожидал, что ОДКБ примет «дорожную карту» о «восстановлении» территориальной целостности Армении.