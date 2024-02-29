Пашинян назвал условие, при котором Армения «заморозит» свое участие в ОДКБ де-юре

Опубликовано: 29.02.2024 10:13 , Обновлено: 29.02.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Армения «заморозит» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "де-юре". Сейчас страна фактически приостановила его, так как уже продолжительное время не участвует в мероприятиях союза.

Глава армянского правительства заявил, что блок “вместо того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Армении в сфере безопасности, напротив, создает проблемы в сфере безопасности для Армении”.

[inf]В свою очередь Армения не участвует в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях, в течение последнего года отсутствует постоянный представитель страны в организации.[/inf]

По словам Пашиняна, если “этот процесс” в отношении Армении продолжится, приостановка участия страны в союзе произойдет и де-юре.

«Сейчас мы де-факто заморозили [участие страны в ОДКБ], и если этот процесс продолжится, мы заморозим и де-юре», - заявил армянский премьер.

Он добавил, что такой подход является “угрозой нацбезопасности государства”.

Напомним, в мае прошлого года Никол Пашинян уже заявлял о возможном выходе страны из ОДКБ. По его словам, это может произойти, как только Армения решит, что организация «недееспособна».

Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ

В ноябре прошлого года Пашинян не участвовал в саммите ОДКБ в Минске. Тогда его пресс-служба «выразила надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием».

Пашинян отказался лететь в Минск и попросил его понять