Пашинян отказался лететь в Минск и попросил его понять

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Опубликовано: 14.11.2023 11:42 , Обновлено: 14.11.2023

В пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщили, что Александр Лукашенко позвонил ему, чтобы обсудить организацию саммита ОДКБ в Минске. Однако глава армянского правительства сообщил тому, что не сможет участвовать в заседании и "выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием".

Ранее стало известно, что Армения начала поиск новых партнеров, потому что Москва не выполнила свои обязательства в качестве союзника, особенно во время захвата Азербайджаном анклава Нагорный Карабах в прошлом месяце. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Мало того, премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил 22 мая во время пресс-конференции, что его страна может покинуть ОДКБ, как только решит, что организация “недееспособна”.

Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ

Напомним, что Беларусь, как председатель в ОДКБ в 2023 году, запланировала на 23 ноября в Минске саммит глав государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. Свое участие уже подтвердили президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.