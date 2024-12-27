Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента. Кто его заменит?

Опубликовано: 27.12.2024 11:45 , Обновлено: 27.12.2024

В пятницу, 27 декабря, Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за объявление импичмента Хану Доку Су, исполняющему обязанности президента. Таким образом, политик не смог продержаться в президентском кресле и двух недель после того, как сменил на посту Юн Сок Ёля, которому в начале месяца также объявили импичмент за введение военного положения.

Предложение об импичменте и.о. президента было принято единогласно - “за” высказались 192 депутата. Это первый случай в истории страны, когда парламент объявил импичмент исполняющему обязанности президента.

Хан будет отстранен от исполнения своих обязанностей, как только ему официально вручат резолюцию об импичменте, а его место займет заместитель премьер-министра и министр финансов Чхве Сан Мок, который будет исполнять обязанности как президента, так и премьер-министра.

“Я уважаю решение Национальной ассамблеи, и чтобы не усугублять путаницу и неопределенность, я приостановлю исполнение своих обязанностей в соответствии с действующими законами и буду ждать быстрого и мудрого решения Конституционного суда”, — процитировало официальное заявление Хана южнокорейское агентство Yonhap.

Впрочем, правящая Партия народной власти (ПНП) ​​опротестовала это решение, назвав голосование “недействительным” из-за того, что кворум для импичмента был установлен на уровне простого большинства в 151 голос. Такой кворум применим к министрам кабинета, а вот президентский уровень требует более высокого кворума - две третьи от общего числа депутатов, то есть 200 голосов.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик объявил о наличии кворума непосредственно перед голосованием, в результате чего законодатели ПНП в спешке окружили кресло спикера и принялись выкрикивать требования отменить это решение.

Ходатайство об импичменте Хану было подано главной оппозиционной Демократической партией накануне после того, как он отказался назначить дополнительных судей Конституционного суда, которые будут рассматривать дело об импичменте его предшественника. Демократическая партия перечислила пять причин для импичмента, включая отказ политика назначать судей, его участие в введении военного положения Юном и его отказ обнародовать два законопроекта о специальной прокурорской проверке против Юна и первой леди Ким Гон Хи.

Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

Ранее Telegraf.news рассказал, что полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по делу о государственной измене из-за введения в стране военного положения. Фигурантами также стали бывший министр обороны, один из генералов и глава Министерства внутренних дел.

Президента Южной Кореи обвинили в госизмене из-за введения военного положения. Что грозит?