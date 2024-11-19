Президент Абхазии объявил об отставке под давлением оппозиции. Но есть нюанс

Опубликовано: 19.11.2024 08:28 , Обновлено: 19.11.2024

Президент самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания объявил об отставке после достижения договоренностей с оппозицией. Это подтвердила его пресс-служба.

Соглашение о разрешении политического кризиса подписали представители властей и оппозиции, сообщает агентство «Апсныпресс». В том числе: вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Бадра Гунба, спикер Народного Собрания – Лаша Ашуба, председатель ГТК РА Отар Хеция, председатель РОО «АНД» Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания - Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета РА Леван Микаа.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия», – говорится в документе, подписанном Бжания после многочасовых переговоров властей и оппозиции.

Согласно документу, протестующие обязаны покинуть правительственные здания до 19 ноября. Иначе Бжания отзовет свое заявление об отставке.

Исполняющим обязанности президента станет действующий вице-президент Бадра Гунба, премьер-министра — экс-премьер Валерий Бганба.

Заявление об отставке действующего главы должен 19 ноября рассмотреть парламент самопровозглашенной республики.

Ранее Telegraf.news писал, что президент самопровозглашенной Абхазии объявил действия оппозиции “попыткой госпереворота”. Аслан Бжания заявил, что не пойдет в отставку и остается избранным президентом Абхазии. Оппозиция же, захватившая правительственный комплекс, опубликовала письмо главы республики Владимиру Путину с просьбой выдать ему мигалку.

Просил мигалку у Путина? Оппозиционеры обвинили президента Абхазии в коррупции. Бжания в ответ их — в госперевороте