Папа Римский призвал к демилитаризации в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.11.2022 11:07 , Обновлено: 18.11.2022

Папа Римский Франциск продолжил делать заявления по поводу войны в Украине. Теперь он стал использовать нарративы российских властей, но по-своему. В своем новом интервью он заявил о необходимости "демилитаризации".

Папа Франциск подтвердил в пятницу, 18 ноября, что Ватикан выступает заьмирные переговоры и готов выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной. Об этом понтифик заявил в интервью итальянской ежедневной газете La Stampa.

Новость Телеграф

Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность примирения между Москвой и Киевом, понтифик призвал всех не сдаваться. “Но каждый должен взять на себя обязательство демилитаризировать сердца, начиная со своих собственных, а затем ослаблять, разоружать насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желая мира, а не просто перемирия, которое может послужить только для перевооружения. Настоящий мир, который является плодом диалога”, - сказал он итальянской газете.

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Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский 6 ноября заявил, что любит и русский, и украинский народ. По его словам, он считает, что стоит между ними.

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