Папа Римский рассказал, почему не верит в жестокость русского народа

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.11.2022 22:00 , Обновлено: 06.11.2022

Папа Римский 6 ноября заявил, что любит и русский, и украинский народ. По его словам, он считает, что стоит между ними.

“Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно вспомнить о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу”, - заявил понтифик прямо на борту самолета на пути в Рим из Бахрейна.

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“Я нахожусь между двумя народами, которые люблю”, - приводит слова Папы Римского информагентство Askanews. По его словам, он не верит в жестокость русского народа, потому что тот “великий народ”.

Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский Франциск на фоне пандемии коронавируса и войны в Украине заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций (ООН).

Оба кризиса продемонстрировали «пределы мультилатеральной системы», написал понтифик в своей новой книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее», отрывок из которой в воскресенье, 16 октября, публикует газета La Stampa.

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