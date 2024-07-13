Папа Римский принял у себя в Ватикане таинственного гостя из России

Опубликовано: 13.07.2024 12:38 , Обновлено: 13.07.2024

Папа Франциск принял в Ватикане митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) Антония. Святой Престол пока не раскрыл подробностей встречи и не опубликовал фотографии. Однако местные СМИ сообщили, что иерархи, скорее всего, говорили о войне в Украине и пути к ее завершению.

Митрополит Антоний также является главой Отдела внешних связей Московского Патриархата.

Сайт Vatican News сообщил, что аудиенция состоялась после «бесчисленных призывов Папы прекратить продолжающуюся войну на Украине». В Ватикане подчеркнули, что встречи с представителями Московского Патриархата “направлены лишь на выработку более быстрого пути к миру”.

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Это была не первая встреча Папы с российским митрополитом. Ранее они пересекались 5 августа 2022 года. Антоний также встречался с префектом Дикастерии Восточных Церквей архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Ранее Telegraf.news писал, что заявление главы Католической церкви Папы Римского Франциска о том, что “проигравшая” Украина должна вывесить белый флаг и, набравшись смелости, пойти на переговоры на условиях побеждающей России, вызвало бурю эмоций среди политиков и в СМИ по всему миру.

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