Какие блюда, кроме кутьи, ставить в канун Рождества 25 декабря? Эти 8 символов праздника подарят праздничное настроение

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Опубликовано: 23.12.2024 12:38 , Обновлено: 23.12.2024

В ночь с 24 на 25 декабря Католическая церковь отмечает самый важный праздник в своём календаре — Рождество. Он является одним из самых ярких в Европе и отмечается не только католиками, но и представителями других религий. Рассказываем о традициях католического Рождества и про 8 его символов, которые создадут праздничное настроение кому угодно.

По данным Белорусской католической церкви, католики составляют около 15 % населения Беларуси. Несмотря на то что католики и православные восхваляют рождение Христа, традиции его празднования во многом отличаются.

Православные празднуют Рождество с 6 на 7 января, а католики — с 24 на 25 декабря. Это смещение в датах, как известно, произошло из-за разницы между юлианским и григорианским календарями.

Однако на этом различия в праздновании не заканчиваются. Главным героем католического Рождества в обществе принято считать Санта-Клауса, а не Спасителя. А традиции праздника массово ушли в народ и были радушно приняты даже теми, кто не является верующими в полной мере. Вот какие символы и традиции католиков помогают усилить настроение праздника.

Рождение Иисуса Христа

Согласно Евангелию, Дева Мария и её муж Иосиф, ожидая рождения своего ребенка, жили в Назарете. Однако, по указанию императора Августа, проводившего перепись населения, им пришлось отправиться в Вифлеем, место происхождения Иосифа. В этом городе они не смогли найти подходящее жильё, так как его заполнили множество паломников. В результате пара провела ночь в пещере, где пастухи укрывали свои овцы от непогоды. Именно здесь родился Иисус Христос, положенный в ясли – место, где обычно кормили животных.

В ночь, когда родился Иисус в небе явилась Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам к новорожденному. Первые, кто пришёл поклониться младенцу, были пастухи, пасущие овец поблизости. А затем пожаловали волхвы с дарами: золотом, ладаном и смирной.

Золото символизировало дань царю, ладан представлял почтение Богу, а смирна служила напоминанием о пророчестве, согласно, которому Христос умрёт за людей.

Традиции празднования католического Рождества

Католики не придерживаются столь строгого поста, как православные, однако у них имеется время Адвента. Это период подготовки к Рождеству, который начинается с четвертого воскресенья перед праздником (чаще всего в диапазоне от 27 ноября до 3 декабря) и завершается 24 декабря. Адвент в чем-то напоминает православный рождественский пост, хотя соблюдение поста не является обязательным.

Предрождественский период, называемый Адвентом (от латинского “adventus” – “пришествие”), для католиков является временем ожидания и подготовки к Рождеству, а также Второму пришествию Христа.

Каждое из четырех воскресений Адвента имеет свою тему, отраженную в евангельских чтениях. Первое воскресенье посвящено будущему пришествию Христа, второе и третье – Иоанну Крестителю, а четвертое – событиям перед рождением Иисуса и роли Девы Марии.

25 декабря, в Рождество, в костелах проходят три литургии: ночная, утренняя и дневная. В храмах устанавливают вертепы, отражающие рождение Спасителя, где фигурка Младенца Иисуса появляется только в сам праздник.

В Адвент католики посещают утренние мессы рораты в честь Девы Марии, где зажженная свеча символизирует свет, ведущий к церкви до восхода солнца. Свечу помещают в фонарь, чтобы она не погасла.

Сочельник – главный день накануне Рождества

24 декабря католики отмечают Рождественский сочельник или Вигилий (от лат. vigilia – бдение). В этот день многие верующие соблюдают строгий пост. Входное песнопение подчеркивает важность наступающего Рождества Иисуса Христа.

Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) обычно начинается в полночь и сопровождается торжественными литургическими песнопениями. В храмах фиолетовые облачения Адвента сменяются на белые, а клирос украшается рождественской елкой.

Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества о Рождестве. В конце службы пастор выносит ясли с фигуркой Младенца Иисуса, после чего дома устраивают праздничный ужин из 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Главным блюдом является сочиво, более известное белорусам как кутья — каша из пшеницы или риса с медом и сухофруктами. Среди остальных 11 блюд могут присутствовать рыба, селедка, белый кисель, красный борщ, пирожки с маком, вареньем или грибами.

Участники ужина обмениваются облатками и добрыми пожеланиями. Ранее в этот день застилали пол или стол сеном в память о Вифлеемских яслях; сегодня иногда кладут немного сена на стол с фигуркой Иисуса.

Рождество также отмечают лютеране, англикане и другие протестанты, и у каждой конфессии есть свои традиции.

Символы католического Рождества.

Католическое Рождество полно символизма, атрибутики и традиций, которые известны даже тем, кто не является ярым приверженцем веры.

Венок Адвента

Один из самых ярких и узнаваемых атрибутов Рождества - еловый венок. Он символизировал единство семьи и единство прихода. Венок украшался 4 свечами, которые поочередно поджигали каждое воскресенье. Ими верующие украшают и дома и церкви.

Календарь адвента

Это популярный символ католического Рождества, возникший в Германии в середине XIX века. Первоначально это были деревянные коробки с ящичками, а картонные календари появились в 1920-х годах благодаря Герхарду Лангу. В классическом варианте их 24 ячейки, соответствующие дням декабря до Рождества. Считается, что такие календари помогали христианам осмысленнее подходить к ожиданию большого праздника.

Омела

Омела также один из символов Рождества, который овеян множеством поверий. Древние друиды считали ее оберегом от злых сил, а в Средневековье использовали как противоядие. Традиция целоваться под омелой имеет разные истоки: одни связывают ее с Древним Римом, другие — со скандинавскими мифами о мире между враждующими викингами.

Пуансеттия

Пуансеттия, или “рождественская звезда”, — яркий цветок из Мексики, ставший символом Рождества. Ацтеки считали его божественным, а в Европу традиция украшать дом пуансеттией пришла из Америки. Сегодня ежегодно продается более 500 миллионов горшков с этим цветком.

Помандеры

Ароматные помандеры — апельсины, украшенные специями, создают рождественскую атмосферу. Их используют для композиций, гирлянд и украшений. Делать помандеры самостоятельно — старая традиция, часто начинающаяся задолго до праздника.

Носки на камине

Традиция вешать носки к камину на Рождество появилась в Европе в XIV веке. Легенда гласит, что Святой Николай тайно положил золото в носки бедных сестер, которые сушили их у камина. Этот обычай распространился из Германии по всей Европе.

Елка

Елка — важный символ Рождества и Нового года, пришедший из Германии. В XVI веке в Центральной Европе на Рождество ставили маленькое деревце бука, украшенное фруктами. В XVII-XVIII веках традиция украшения хвойных деревьев распространилась по всей Европе, а в конце XIX века добралась до Америки благодаря немецким переселенцам.

Первоначально елки украшали свечами и фруктами, а позже появились игрушки. Мартин Лютер предложил использовать свечи, чтобы воспроизвести свет звезд через ветви елей.

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Санта-Клаус

Прообразом Санта-Клауса стал святой Николай, который дарил подарки детям 6 декабря. С распространением протестантизма подарки начали дарить на Рождество.

Образ святого Николая трансформировался в Рождественского деда (Weihnachtsmann). Голландцы продолжали праздновать 6 декабря, и этот обычай попал в Америку. В 1823 году Клемент Кларк Мур описал Санта-Клауса в стихотворении “Ночь перед Рождеством”. В 1931 году художник Хэддон Сандблом создал образ Санты для рекламы Coca-Cola, используя в качестве модели пожилого друга.

В таком виде этот персонаж и укоренился в массовом сознании общества, чтав неотъемлемым героем Рождества.

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