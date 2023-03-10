Папа Римский обвинил "другие империи" в конфликте России и Украины

Опубликовано: 10.03.2023 11:05 , Обновлено: 10.03.2023

Папа Римский снова сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Он заявил, что вторжение РФ было в интересах нескольких империй, не только России.

Об этом Папа Римский Франциск заявил в интервью, опубликованном в пятницу. Франциск утверждает, что конфликт был подпитан “имперскими интересами не только Российской империи, но и империй из других стран”.

Понтифик выступал перед итало-швейцарским телеканалом RSI в интервью, которое должно было выйти в эфир в воскресенье. Неясно, что точно именно имел в виду престарелый папа Франциск в своих комментариях.

Ранее он уже обвинял другие страны во вторжении России в Украину. А ещё в ноябре он подтвердил, что не хочет называть Россию “агрессором” в Украине, уточнив, что его осуждение Москвы “было ясным, хотя и неявным”. Также он провел разделение по национальному признаку воюющих в Украине российских военных на русских, чеченцев и бурятов. Заявив, что именно последние две национальности наиболее жестокие. Про русских же он говорил, что верит в их “гуманизм”.

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Ранее же посол Украины в Ватикане предложил предложил Папе Франциску посетить Украину, чтобы увидеть настоящий российский “гуманизм”, в который верит Папа. Об этом он написал в своем твиттере.

Папу Римского пригласили в Украину оценить «гуманизм русского народа»