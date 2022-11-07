Папу Римского пригласили в Украину оценить "гуманизм русского народа"

Опубликовано: 07.11.2022 14:55 , Обновлено: 07.11.2022

Посол Украины в Ватикане предложил предложил Папе Франциску посетить Украину, чтобы увидеть настоящий российский "гуманизм". Об этом он написал в своем твиттере.

“Чтобы осознать русский “гуманизм”, в который верит Папа, было бы достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 миллиона человек остались без электричества и воды, “наслаждаясь” этим российским “гуманизмом”. Приказы бомбить отдают и кнопки запуска ракет нажимают не наёмники, а искренние “гуманисты” — последователи Достоевского”, — заявил Посол Андрей Юраш.

Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский заявил, что высоко ценит “русский народ, российский гуманизм”.

“Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу”, - заявил Понтифик на борту самолета на пути в Рим из Бахрейна.

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Папу Римского давно зовут в Украину. Особенно с начала втолкния России. Понтифик 6 августа провел встречу с послом Украины в Ватикане Андреем Юрашем, на которой обсуждалась возможность визита в Украину. Об этом сообщил сам посол.

«Я очень близок к Украине и хочу выразить эту близость путем своего визита в Украину» – важные слова Папы Франциска, высказанные во время сегодняшней встречи со Святым Отцом. Украина много лет, особенно с начала войны ждала Папу и будет рада встретить его перед его поездкой в Казахстан», – написал Юраш в Twitter.

Однако визит в Киев так и не состоялся. Ещё в июле в Секретариате понтифика говорили, что Папа Римский Франциск может приехать в Украину уже в августе 2022 года.