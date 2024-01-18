Папа римский назвал секс «Божьим даром». От чего предостерег?

Опубликовано: 18.01.2024 13:48 , Обновлено: 18.01.2024

Во время одного из своих последних выступлений папа римский Франциск заявил, что «сексуальное удовольствие – это дар Божий». И что в христианстве нет осуждения полового инстинкта. Однако предупредил, с чем «не нужно путать Божий дар» и сексуальное воздержание.

В своей речи понтифик подчеркнул, что в христианстве нет осуждения полового инстинкта, написали итальянские СМИ.

«Любить – это уважать других, стремиться к их счастью, развивать к ним сочувствие, погружаться в познание чужого тела, психологии и души, которые необходимо созерцать ради красоты, что они несут», – сказал папа римский.

К слову, речь была посвящена пороку похоти. И главное в ней было то, что этому «Божьему дару» угрожает порнография. Именно от нее он и предостерег:

«Это тип удовлетворения без отношений, который может порождать формы зависимости».

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Также понтифик заявил, что целомудрие является добродетелью, которую не следует путать с сексуальным воздержанием.

Ранее Телеграф писал, что папа Франциск 8 января призвал к глобальному запрету суррогатного материнства. Слова главы Католической церкви, скорее всего, вызовут недовольство среди представителей ЛГБТ, поскольку к этой практике часто прибегают однополые пары, желающие завести детей.

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