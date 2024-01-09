Ватикан призвал запретить суррогатное материнство. Почему?

Опубликовано: 09.01.2024 12:39 , Обновлено: 09.01.2024

Папа Франциск в понедельник, 8 января, призвал к глобальному запрету суррогатного материнства. Слова главы Католической церкви, скорее всего, вызовут недовольство среди представителей ЛГБТ, поскольку к этой практике часто прибегают однополые пары, желающие завести детей.

“Я считаю практику так называемого суррогатное материнство, которое представляет собой серьезное нарушение достоинства женщины и ребенка, заключающееся в использовании финансового положения матери. Поэтому я надеюсь, что международное сообщество приложит усилия для повсеместного запрета этой практики”, - заявил Папа Франциск во время 45-минутной речи, адресованной дипломатам, аккредитованным при Ватикане.

“Ребенок - это всегда подарок и никогда не является основой коммерческого контракта”, - заявил Папа Римский.

На данный момент, сообщил телеканал NBC News, статистики о количестве детей, рождённых посредством суррогатного материнства, недостаточно. По этическим соображениям суррогатное материнство запрещено во многих странах мира. Ее критики говорят, например, что могут существовать «предубеждения, связанные с бедностью» в отношении женщин, которые становятся суррогатными матерями по финансовым причинам.

Однако часто суррогатными матерями становятся не по финансовым причинам, а моральным соображениям. Например, женщина (был случай даже с мамой-бабушкой) может родить ребенка, если у сестры, например, бесплодная семья.

Ранее Телеграф писал, что 56-летняя жительница штата Юта, США, Нэнси Хаук решила помочь своему сыну и его жене, которые не могли завести ребенка. Поэтому она предложила им выносить и назвала это величайшим решением в своей жизни.

Женщина решила родить дочку своему сыну. Как отреагировала невестка?