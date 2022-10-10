🎥 Видео

Опубликовано: 10.10.2022 16:00 , Обновлено: 04.07.2024

Во время массированной атаки РФ по Украине 10 октября ВСУ приходилось сбивать российские ракеты чуть ли не палками. Например, в соцсетях появилось видео, как с большого расстояния военные попали в ракету с маленького переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Игла».

«####, падай. Даааа, #####!!!!!!», — слышно в ролике.

[info_b]Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика![/info_b]

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Кроме этого, по всей стране работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также в соцсетях появились фото обломков ракет.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, на 12:20 10 октября Россия выпустила по Украине 83 крылатые ракеты, из них 45 сбили ПВО.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото последствий массированного обстрела Украины.

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По данным Национальной полиции страны, всего по Украине погибло 10 человек, около 60 – получили ранения.

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В свою очередь президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза 10 октября заявил, что «массированные удар был нанесен по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

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