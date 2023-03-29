Отвлечь от неудачи с Китаем? Зеленский рассказал, зачем Путин решил разместить в Беларуси ядерное оружие

Опубликовано: 29.03.2023 10:58 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси только для того, чтобы отвлечь внимание от того факта, что недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву прошел неудачно.

«У него нет союзников», - заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что даже Китай больше не желает поддерживать Россию, передает Guardian со ссылкой на Associated Press.

Украинский лидер заявил, что не верит в то, что Владимир Путин готов применить ядерную бомбу, несмотря на его заявление о том, что он переместит тактическое ядерное оружие в Беларусь, ближе к территории НАТО. Путин сказал, что такой шаг был ответом России на решение Великобритании предоставить Украине больше боеприпасов с обедненным ураном.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

В Пентагоне пообещали, что США пока не будут менять порядок работы стратегических ядерных сил, несмотря на обещания Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие. А в МИД Германии сообщили, что считают обещание Путина разместить в Беларуси летом ядерное оружие — «ядерным шантажом».

В странах НАТО оценили обещание Путина разместить российское ядерное оружие в Беларуси