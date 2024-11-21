"Все характеристики – межконтинентальной" - Зеленский ответил, что за "новая ракета" ударила по Украине

📷 Фото

Опубликовано: 21.11.2024 16:23 , Обновлено: 21.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября рассказал о "новой ракете", которой, по его словам, утром ударили российские военные по украинской территории. Он сообщил, что ракету уже направили на экспертизу.

Зеленский обратил внимание на то, что очередной удар пришёлся на 21 ноября, когда страна отмечает государственный праздник - День достоинства и свободы. Украинский лидер усмотрел в этом признак трусости врага.

“Он боится. Боится настолько, что применяет новые ракеты. И ищет по миру, где еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета”, - заявил Зеленский.

По его словам, у этой ракеты “все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической”. Он обвинил лично российского президента Владимира Путина в том, что тот “использует Украину как полигон”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что днём 21 ноября появилась информацияо том, что Россия впервые с начала активных военных действий в Украине применила межконтинентальную баллистическую ракету. Как утверждает издание The Guardian, целью атаки в ночь с 20 на 21 ноября стали «предприятия и критически важная инфраструктура» в городе Днепр, а сам запуск был произведен из Астраханской области России, приграничного с Каспийским морем района.

Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой — Guardian

В официальной сводке командования Воздушных сил ВСУ за минувшие сутки упоминания о межконтинентальной баллистической ракете не было, однако по Сети разлетелись видеозаписи предполагаемого удара. Сообщалось, что речь идёт о РС-26 “Рубеж”. Пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой были даны прямые указания “не комментировать удар по Южмашу межконтинентальной баллистической ракетой”.

Тем временем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях утреннего удара по Днепру. По их данным, под огнём оказалось здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Там частично повреждена котельная, выбиты окна. Кроме того, пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в частном секторе, а также в гаражном кооперативе, где выгорело 9 гаражей.

Сообщается также о повреждениях на территории промышленного предприятия, однако, подробности ведомство не уточнило.









