Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой - Guardian

🎥 Видео

Опубликовано: 21.11.2024 14:25 , Обновлено: 21.11.2024

Россия впервые с начала активных военных действий в Украине применила межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом, ссылаясь на данные Военно-воздушных сил Украины, сообщило издание The Guardian. В Сети разлетелись видеозаписи предполагаемых ударов.

Как утверждает The Guardian, целью атаки в ночь с 20 на 21 ноября стали “предприятия и критически важная инфраструктура” в городе Днепр, а сам запуск был произведен из Астраханской области России, приграничного с Каспийским морем района. По данным издания, информацию о жертвах или ущербе, причинённом ракетой, а также о том, была ли ракета сбита системой ПВО, украинские военные не предоставили.

Между тем, в официальной сводке командования Воздушных сил ВСУ за минувшие сутки упоминания о межконтинентальной баллистической ракете нет.

По официальной информации украинской стороны, утром 21 ноября 2024 года российские войска действительно атаковали Днепр “ракетами различных типов”:

из Астраханской и Тамбовской областей с использованием истребителя МиГ-31К выпустили аэробаллистическую ракету Х-47 М2 “Кинжал”,

из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из Волгоградской области - семь крылатых ракет Х-101.

Украинские военные заявили о сбитии шести ракет Х-101, а по остальным целям военные отчитались об отсутствии “существенных последствий”.

Между тем, в украинских и российских пабликах появились видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлён удар по Южному машиностроительному заводу в Днепре ракетой “Рубеж”. Примечательно, что именно этот завод во времена СССР был ведущим предприятием по производству межконтинентальных баллистических ракет.

[info_b]РС-26 “Рубеж” — российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, который предполагалось использовать для прорыва противоракетной обороны. Является модификацией российского ракетного комплекса “Тополь-М”.

Представляет собой ступенчатую баллистическую ракету средней дальности с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Боевая часть ракеты - это четыре раздельных боевых блока мощностью 0,3 Мт каждый. По некоторым данным, РС-26 “Рубеж” может также быть оснащен гиперзвуковым планирующим блоком типа “Авангард”.

Заявленный максимальный радиус действия установки - от 2000 до 6000 км (точные характеристики комплекса не раскрываются). Особенностью РС-26 является способность маневрировать, что делает ее сложной целью для современных систем ПВО.[/info_b]

С российской стороны информацию о применении РС-26 “Рубеж” официально также не комментировали. Пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой такое распоряжение руководство дало прямо по середине брифинга. Спикер непредусмотрительно не отключила звук микрофона, когда ей позвонили, поэтому голос её собеседника, который проинструктировал её “не комментировать удар по Южмашу межконтинентальной баллистической ракетой”, услышали все присутствующие, а запись с пресс-конференции разлетелась по Сети.