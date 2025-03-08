"Отношения изменились навсегда" - Канадцы отказались от американского виски и начали торговую войну в ответ на оскорбления Трампа

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Опубликовано: 08.03.2025 13:54 , Обновлено: 08.03.2025

Канадцы перешли на мясо отечественных производителей для приготовления пиццы вместо пепперони, произведенной в США. Многие отказались пить колу, перейдя на газированную воду с кленовым сиропом. А известные американские алкогольные напитки выбрасывают из магазинов. Так жители Канады выражают свой гнев по поводу тарифов, введенных Дональдом Трампом и оскорблений их властей.

Ситуацию в Канаде показал американский телеканал CNN. Там утверждают, что все больше жителей страны бойкотируют американскую продукцию, выражая свое несогласие с политикой Дональда Трампа.

«Грэм Палматир, владелец пиццерии в западной части Торонто, сообщил своим клиентам, что он внесет некоторые изменения в свои холодильники и полки: там больше не будет продукции, произведенной в Соединенных Штатах или американскими компаниями », — говорится в репортаже.

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И это не единичный случай. Американский алкоголь (в первую очередь, виски) начал исчезать из многих магазинов. Канадские власти официально объявили бойкот продукции из-за южной границы.

Так, премьер-министр Онтарио Даг Форд приказал работникам местных магазинов спиртных напитков убрать с полок всю американскую продукцию — от калифорнийского шардоне до виски Jack Daniel’s. По данным Форда, Совет по контролю за оборотом спиртных напитков провинции Онтарио является одним из крупнейших оптовых торговцев в мире и ежегодно продает американского алкоголя на сумму около 1 миллиарда долларов.

Также власти канадской провинции предупредили, что на следующей неделе введут 25-процентнцю пошлину на экспорт электроэнергии в дома 1,5 миллиона американцев в Миннесоте, Мичигане и Нью-Йорке.

“Не боимся драки”

«Канадцы разумны и вежливы, но мы не отступим от борьбы — особенно когда на карту поставлены наша страна и благополучие всех ее людей», — заявил премьер Канады Трюдо во вторник.

Недавно премьер Канады заявил, что Трамп планирует «уничтожить канадскую экономику», чтобы иметь возможность аннексировать страну. «Мы, канадцы, дружелюбны и вежливы, но мы не боимся драки», — предупредил Трюдо.

Премьер-министр Трюдо ясно дал понять: торговая война с США продолжится в обозримом будущем. «Я могу подтвердить, что торговая война с Соединенными Штатами будет продолжаться в обозримом будущем. Канадцы должны продолжать покупать канадскую продукцию и поддерживать друг друга », — заявил Трюдо во время пресс-конференции, подчеркнув, что приоритетом правительства на переговорах является ограничение влияния 25-процентной пошлины, введенной Соединенными Штатами во вторник, на канадскую экономику.

В свою очередь, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила в среду во время встречи в Торонто, что Канада могла бы использовать как введение экспортных пошлин, так и приостановку экспорта критически важных товаров, включая поставки канадского урана, который необходим на американских атомных электростанциях.

Для многих двухмесячные препирательства с Трампом по поводу пошлин испортили отношения надолго. «Наши отношения изменились навсегда», — заявил на этой неделе журналистам премьер-министр Британской Колумбии (провинции Канады) Дэвид Эби.

«У нас есть друзья, семьи и отношения, которые длятся на протяжении многих поколений. Мы любим наших американских членов семьи», — добавил он. Но канадцы «никогда больше не поставят себя в положение, в котором они будут настолько зависимы от Соединенных Штатов».

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